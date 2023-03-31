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10:03, 31 марта 2023Силовые структуры

СКР даст оценку незаконному преследованию главы Росавиации со стороны СБУ

СКР даст оценку действиям сотрудников СБУ, заочно обвинивших главу Росавиации Нерадько

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Следователи дадут оценку действиям сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые незаконно привлекли к уголовной ответственности главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

30 марта украинская спецслужба заочно обвинила Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки военнослужащих Вооруженных сил России.

Сотрудники СКР установят конкретных лиц, которые были инициаторами этого решения.

Ранее сообщалось, что глава СБУ Малюк обсудил с послом США Бринк сотрудничество в сфере контрразведки.

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Елизавета Новикова
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