Силовые структуры
СКР даст оценку незаконному преследованию главы Росавиации со стороны СБУ
СКР даст оценку действиям сотрудников СБУ, заочно обвинивших главу Росавиации Нерадько
Следователи дадут оценку действиям сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые незаконно привлекли к уголовной ответственности главу Росавиации Александра Нерадько. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
30 марта украинская спецслужба заочно обвинила Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки военнослужащих Вооруженных сил России.
Сотрудники СКР установят конкретных лиц, которые были инициаторами этого решения.
Ранее сообщалось, что глава СБУ Малюк обсудил с послом США Бринк сотрудничество в сфере контрразведки.