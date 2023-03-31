Партия ЛДПР выступила с предложением праздновать день взятия Парижа в 1814 году

В России предложили праздновать день взятия Парижа в качестве одного из дней воинской славы. С таким предложением выступили в партии ЛДПР, сообщает РИА Новости.

В ЛДПР предложили установить празднование этого дня 31 марта.

Взятие русскими войсками столицы Франции произошло 19 марта 1814 года по старому стилю и привело к отречению императора Наполеона от престола. Сам город был сдан без боя, но в битве за его пригороды погибли не менее 12 тысяч солдат с обеих сторон. Вместе с русскими солдатами в город вошел и император Александр I.

Всего в России празднуется 19 дней воинской славы — День Победы в Великой Отечественной войне, День полного освобождения Ленинграда от блокады, День защитника Отечества, День взятия турецкой крепости Измаил Суворовым, День Бородинского сражения и другие.