Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:47, 31 марта 2023Наука и техника

У растений в состоянии стресса зафиксировали звуковые сигналы

Cell: у растений в состоянии стресса зафиксировали звуки громкостью с человеческую речь

Фото: Ohad Lewin-Epstein / Tel Aviv University

Израильские ученые из Тель-Авивского университета зафиксировали у растений в состоянии стресса звуковые сигналы, сопоставимые по громкости с человеческой речью. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Авторы записали с помощью микрофонов звуковые сигналы растений табака и томатов, которые находились в состоянии обезвоживания или после обрезки стеблей. Сначала запись производилась в звукоизолированной камере, а затем в более шумной тепличной среде. После чего полученную информацию загрузили в алгоритм машинного обучения, который мог различать растения, испытывающие стресс, жажду, со срезанными стеблями.

Образцы с обезвоживанием начали издавать звуки до того, как они заметно потеряли влагу, а частота звуков достигла максимума через пять дней без воды, после чего снова уменьшилась, когда растения полностью высохли. Типы издаваемых звуков различались в зависимости от причины стресса. Нейросеть точно отличила обезвоживание от стресса при срезке, а также определила, от какого именно растения исходит сигнал: от помидора или табака.

Материалы по теме:
Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого
Вздулось и забурлилоДоказано спонтанное возникновение всего живого
7 марта 2017
Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога
Ватные каплиЗарождение жизни объяснили без участия бога
2 мая 2017

Сами звуки напоминали хлопки или щелчки, а одно растение в состоянии стресса издает около 30-50 таких импульсов в час со случайными интервалами. Точный механизм звуков выявить не удалось, но исследователи считают, что это может быть связано с образованием и разрывом пузырьков воздуха в системе растения.

При этом частота этих звуков оказалась слишком высока для восприятия человеческими ушами, но, по всей видимости, их могут слышать насекомые, некоторые млекопитающие и другие растения. Предполагается, что таким образом происходит взаимодействие между видами, своеобразное общение.

Кроме того, было выявлено, что и многие прочие растения, например кукуруза, пшеница, виноград и кактусы, — издают подобные звуки, когда находятся в состоянии стресса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Артемовска
49-летняя актриса Наталия Антонова показала утренние фото без макияжа
Курс доллара вырос до максимума почти за год
Суд оштрафовал бросившего банан на матче «Волга» — «Зенит» фаната
Одна европейская страна ограничила использование ChatGPT
Сексолог назвала способы оживить отношения за неделю
Россияне стали запасаться вейпами
В России оценили влияние японских санкций на стройотрасль
Утверждена новая концепция внешней политики России
Сын президента Уганды пообещал защитить Москву от империалистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.