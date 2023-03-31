У растений в состоянии стресса зафиксировали звуковые сигналы

Cell: у растений в состоянии стресса зафиксировали звуки громкостью с человеческую речь

Израильские ученые из Тель-Авивского университета зафиксировали у растений в состоянии стресса звуковые сигналы, сопоставимые по громкости с человеческой речью. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Авторы записали с помощью микрофонов звуковые сигналы растений табака и томатов, которые находились в состоянии обезвоживания или после обрезки стеблей. Сначала запись производилась в звукоизолированной камере, а затем в более шумной тепличной среде. После чего полученную информацию загрузили в алгоритм машинного обучения, который мог различать растения, испытывающие стресс, жажду, со срезанными стеблями.

Образцы с обезвоживанием начали издавать звуки до того, как они заметно потеряли влагу, а частота звуков достигла максимума через пять дней без воды, после чего снова уменьшилась, когда растения полностью высохли. Типы издаваемых звуков различались в зависимости от причины стресса. Нейросеть точно отличила обезвоживание от стресса при срезке, а также определила, от какого именно растения исходит сигнал: от помидора или табака.

Сами звуки напоминали хлопки или щелчки, а одно растение в состоянии стресса издает около 30-50 таких импульсов в час со случайными интервалами. Точный механизм звуков выявить не удалось, но исследователи считают, что это может быть связано с образованием и разрывом пузырьков воздуха в системе растения.

При этом частота этих звуков оказалась слишком высока для восприятия человеческими ушами, но, по всей видимости, их могут слышать насекомые, некоторые млекопитающие и другие растения. Предполагается, что таким образом происходит взаимодействие между видами, своеобразное общение.

Кроме того, было выявлено, что и многие прочие растения, например кукуруза, пшеница, виноград и кактусы, — издают подобные звуки, когда находятся в состоянии стресса.