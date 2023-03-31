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08:26, 31 марта 2023Силовые структуры

Россиянин увидел бывшую жену с другим мужчиной и заживо сжег ее вместе с отцом

В Бурятии 30-летний мужчина заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвадила из чувства ревности

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Бурятии 30-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве бывшей жены и ее отца-инвалида путем поджога их дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление было совершено в восьмиквартирном деревянном доме в селе Итанца 30 марта. Россиянин пришел к своей бывшей супруге. В это время дома находились бывший тесть и новый возлюбленный женщины. Увидев ее с другим, фигурант из чувства ревности решил совершить убийство. Он вышел в коридор, поджег висевшую там одежду, подпер входную дверь и сбежал.

Огонь быстро распространился по помещению. Россиянка и ее отец сгорели заживо, а ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью.

Предполагаемый поджигатель был задержан по горячим следам. Решается вопрос о его аресте. Сейчас с ним работают следователи.

Ранее сообщалось, что в Орле будут судить 41-летнюю женщину, заживо сжегшую сожителя во время ссоры.

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Елизавета Новикова
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Россиянин увидел бывшую жену с другим мужчиной и заживо сжег ее вместе с отцом
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