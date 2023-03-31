Российский подросток получил почти семь лет колонии за убийство знакомого

В Чувашии 17-летнего подростка, избившего знакомого до смерти, осудили почти на семь лет

В Чувашской Республике суд приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы 17-летнего подростка за убийство знакомого. Об этом в пятницу, 31 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать полученный срок в воспитательной колонии.

По данным ведомства, вечером 6 октября 2022 года в поселке Алтышево пьяный фигурант пришел к дому потерпевшего. Они поссорились. Тогда юноша стал избивать руками и ногами жертву. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался 20 октября.

Отмечается, что на момент совершения преступления осужденному было 16 лет.