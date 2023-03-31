Застрявшие на трассе М4 «Дон» водители пожаловались на отсутствие помощи

Застрявшие на трассе М4 «Дон» в Ростовской области водители жалуются на отсутствие помощи

Застрявшие на трассе М4 «Дон» в Ростовской области из-за снегопада водители пожаловались на отсутствие помощи. Очевидцы пояснили «Известиям», что спасатели до них так и не добрались.

Оказавшаяся в заторе россиянка Екатерина отметила, что с ней в автомобиле находятся двое детей. «Помощи никакой нет, читаем новости, и люди, кто стоит ближе к мосту, пишут, что их еще сильней замело, непонятно, для чего закрыли движение», — отметила водитель.

По словам женщины, дорожные службы чистят от снега встречные полосы движения, на которых нет машин.

В свою очередь в МЧС до этого указали, что затор на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону сократился до 30 километров. В ведомстве заверили, что заглохшие автомобили вывозят с трассы эвакуаторами. С дороги также были убраны отбойники, чтобы водители могли двигаться в обратном направлении.

Сейчас к работам на трассе М-4 «Дон» привлекли 105 единиц техники и 166 человек, в том числе 74 единицы специальной дорожной техники. Ранее управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада.