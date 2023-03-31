Пригожин заявил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о продвижении российских военных в Артемовске

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы продвигаются в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

«Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями», — сказал Пригожин. По его словам, в городе находится около 800 многоэтажных зданий. Основатель ЧВК добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут очень серьезные потери.

Ранее Пригожин рассказал об уничтожении украинской армии с входящими в нее иностранными подразделениями в ходе боев за Артемовск. Как он утверждает, битва за город была спланирована еще прошлым летом, после взятия под контроль Попасной. «Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — отметил бизнесмен.

30 марта врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что на сегодняшний день российские силы контролируют по меньшей мере 70 процентов территории Артемовска. Полный переход населенного пункта под контроль военных России «не растянется надолго», предположил он.