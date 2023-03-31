В США оценили решение Британии передать Украине снаряды с обедненным ураном
Профессор экономики Ричард Вольф оценил решение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Эксперт назвал решение британских властей безобразным. По его мнению, это приведет к углублению конфликта на Украине.
«Британские боеприпасы с обедненным ураном для Украины — позорный шаг к эскалации боевых действий от проигрывающего правительства старой империи», — написал он.
Вольф добавил, что Британия совершает отчаянный поступок, который оставит «наихудшее историческое наследие».
21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных повышенной прочностью и бронебойностью, диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.