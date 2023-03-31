В Волгограде назвали условие референдума о переименовании города в Сталинград

В Волгоградской гордуме сообщили об общественном совете по вопросу переименования города

Тема возвращения Волгограду наименования Сталинград в последнее время активно обсуждается в обществе, обратил внимание председатель Волгоградской гордумы Владлен Колесников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условие проведения референдума на тему переименования города.

По словам депутата, с целью предварительного изучения мнения жителей Волгоградской области по данному вопросу при Волгоградском областном Совете ветеранов образован общественный совет. В него вошли представители политических партий и общественных организаций.

«Только после того, как общественный совет завершит данную работу по изучению общественного мнения, можно будет говорить о дальнейших шагах по проведению или не проведению референдума», — обозначил он.

На данный совет возложена задача всестороннего и качественного изучения мнения населения — посредством встреч с жителями, социологических исследований, мониторинга сетей и медиа Владлен Колесников председатель Волгоградской гордумы

Председатель городской Думы сообщил, что в настоящее время совет проводит встречи с жителями районов Волгограда на разных площадках в режиме живого диалога. Их главная цель — выслушать все мнения горожан, предоставить полную и достоверную информацию по вопросу.

Свою личную позицию по поводу переименования города я в данный момент не считаю возможным озвучивать, чтобы не влиять на мнения других людей Владлен Колесников председатель Волгоградской гордумы

Колесников также отметил, что, идя навстречу пожеланиям жителей, Волгоградская гордума решением от 30 января 2013 года установила 9 дней в году, когда наименование «город-герой Сталинград» используется наряду с наименованием «город-герой Волгоград». Это 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 8 мая — День присвоения Волгограду почетного звания «Город-герой», 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны и другие.

О том, что в Волгограде после инициативы ветеранов начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград стало известно 27 марта. Решение о необходимости проведения референдума по этому вопросу будет принято по итогам опросов.

Сталинградом Волгоград назывался с 1925 по 1961 год в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, до этого город именовался Царицыном.