В Волгограде назвали условие референдума о переименовании города в Сталинград
Тема возвращения Волгограду наименования Сталинград в последнее время активно обсуждается в обществе, обратил внимание председатель Волгоградской гордумы Владлен Колесников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал условие проведения референдума на тему переименования города.
По словам депутата, с целью предварительного изучения мнения жителей Волгоградской области по данному вопросу при Волгоградском областном Совете ветеранов образован общественный совет. В него вошли представители политических партий и общественных организаций.
«Только после того, как общественный совет завершит данную работу по изучению общественного мнения, можно будет говорить о дальнейших шагах по проведению или не проведению референдума», — обозначил он.
На данный совет возложена задача всестороннего и качественного изучения мнения населения — посредством встреч с жителями, социологических исследований, мониторинга сетей и медиа
Председатель городской Думы сообщил, что в настоящее время совет проводит встречи с жителями районов Волгограда на разных площадках в режиме живого диалога. Их главная цель — выслушать все мнения горожан, предоставить полную и достоверную информацию по вопросу.
Свою личную позицию по поводу переименования города я в данный момент не считаю возможным озвучивать, чтобы не влиять на мнения других людей
Колесников также отметил, что, идя навстречу пожеланиям жителей, Волгоградская гордума решением от 30 января 2013 года установила 9 дней в году, когда наименование «город-герой Сталинград» используется наряду с наименованием «город-герой Волгоград». Это 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 8 мая — День присвоения Волгограду почетного звания «Город-герой», 9 мая — День Победы, 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны и другие.
О том, что в Волгограде после инициативы ветеранов начали проведение опросов о переименовании города в Сталинград стало известно 27 марта. Решение о необходимости проведения референдума по этому вопросу будет принято по итогам опросов.
Сталинградом Волгоград назывался с 1925 по 1961 год в честь Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, до этого город именовался Царицыном.