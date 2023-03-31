Глава УВКПЧ Тюрк заявил, что ООН не обнаружила проявлений геноцида на Украине

Организация Объединенных Наций не обнаружила проявлений геноцида на Украине. Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«Был задан вопрос относительно обвинений в геноциде. Мое управление проанализировало факты на местах на основе той информации, которая была предоставлена и получена (...). Мы видели недавний доклад международной комиссии по расследованию, в котором также выражается обеспокоенность по поводу возможных преступлений против человечности. На данный момент анализ не затрагивает другие виды преступлений, но мы продолжаем следить за происходящим», — заявил он.

Ранее Тюрк заявил, что с 24 февраля 2022 года десятки людей исчезли и стали жертвами пыток по вине Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель организации рассказал, что его сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений и произвольных задержаний силами украинской армии. «Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению», — добавил он.

Тюрк также сказал, что было зафиксировано как минимум 24 случая сексуального насилия со стороны украинских служащих. В частности, речь идет об угрозах сексуального насилия на первых этапах содержания под стражей и принудительном публичном раздевании.