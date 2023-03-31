Подросток отправился в тюрьму на 65 лет из-за одноразовых вейпов

Fox News: подросток из США получил 65-лет тюрьмы за убийство из-за электронных сигарет

В США подросток из штата Индиана отправился в тюрьму на 65 лет за убийство. Об этом сообщает Fox News.

Приговор 16-летнему Ауну Сан У был вынесен 27 марта. Следствие установило, что он расправился с 21-летним Люком Боррором в апреле 2022 года на стоянке около одной из церквей города Форт-Уэйн.

Ауну Сан У и его приятель Свар Хит встретились с Боррором, чтобы купить у него несколько одноразовых вейпов. Камеры наблюдения на здании церкви зафиксировали, что между У и Боррором завязалась драка за рюкзак с электронными сигаретами. Затем Боррор получил огнестрельное ранение и скончался.

Несмотря на то, что на момент преступления Ауну Сан У было 15 лет, его судят как взрослого. В феврале он пошел на сделку со следствием и признался в убийстве, чтобы с него сняли остальные обвинения.

Свар Хит признал себя виновным в ограблении, за что ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор ему будет вынесен 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний подросток ворвался в дом к супругам, убил и ограбил их. По словам полиции, хотя с ним были трое сообщников, мальчик сам спланировал преступление.

