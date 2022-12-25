12-летний подросток вместе с сообщниками задушил и ограбил супругов

The Times of India: в Индии 12-летний подросток вместе с сообщниками убил супружескую пару

В индийском штате Уттар-Прадеш 12-летний подросток вместе с тремя сообщниками ворвался в дом к супругам, убил и ограбил их. Об этом сообщает The Times of India.

По словам полиции, мальчик спланировал ограбление, когда узнал, что его знакомый 60-летний Ибрагим Хан и его 55-летняя жена Хаджра недавно получили деньги. Четверо преступников постучались в дверь дома супружеской пары под предлогом продажи металлолома. Как только Хаджра открыла дверь, двое бандитов по имени Мукеш и Шубхам тут же задушили ее.

Затем 12-летний подросток и еще один сообщник Сандип зашли в дом и задушили спящего Хана. После этого обвиняемые скрылись, забрав с собой около 54 000 рупий (46 тысяч рублей), серебряную цепочку и мобильный телефон. Дочь супругов нашла их тела и вызвала полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать несовершеннолетнего и двух сообщников. Сандип в настоящее время скрывается от полиции. Отмечается, что обвиняемые планировали приобрести оружие на награбленные деньги и войти в мир преступности.

Ранее сообщалось, что в Канаде восемь школьниц, познакомившихся в соцсети, убили бездомного. Девушки напали на мужчину, ударили его ножом и, по версии полиции, попытались отобрать у него бутылку со спиртным.

