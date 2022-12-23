Восемь школьниц убили бездомного ради бутылки спиртного

Associated Press: в Торонто восемь девушек убили бездомного ради бутылки спиртного

В канадском городе Торонто восемь школьниц, познакомившихся в соцсети, убили бездомного. Об этом сообщает Associated Press.

Девушки напали на мужчину, ударили его ножом и, по версии полиции, попытались отобрать у него бутылку со спиртным. Вскоре их задержали недалеко от места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Двум участницам нападения было по 16 лет, остальным — по 13 и 14 лет. После задержания у девушек было изъято оружие. Трое из них в прошлом уже имели дело с полицией.

Они познакомились в соцсети. Все живут в разных частях города. Мы не знаем, как и зачем они встретились тем вечером и почему направились в центр. Неизвестно, давно ли они знакомы. В данный момент я бы не стал говорить, что это была банда Терри Браун сотрудник отдела по расследованию убийств полиции Торонто

Сотрудник отдела полиции Торонто, занимающегося расследованием убийств, Терри Браун отметил, что нападавшие использовали так называемый сворминг — тактику, при которой несколько нападающих внезапно окружают жертву и атакуют или грабят ее. По его словам, 20-30 лет назад таким образом подростки крали ботинки Dr. Martens или кроссовки Air Jordan. В то время подобными преступлениями, как правило, занимались не девушки, а юноши. Браун предположил, что возвращение сворминга связано с неким трендом в соцсетях.

Девушкам были предъявлены обвинения в убийстве второй степени тяжести. Мэр Торонто Джон Тори выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Он отметил, что каждый житель города заслуживает того, чтобы к нему относились с уважением.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летний Шон О'Халлоран зарезал незнакомца, а потом забыл, что совершил преступление. Они с сообщником напали на жертву с ножом во время вечеринки, а позже украли наркотики, которые были в квартире.