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12:03, 23 декабря 2022Из жизни

Восемь школьниц убили бездомного ради бутылки спиртного

Associated Press: в Торонто восемь девушек убили бездомного ради бутылки спиртного

Фото: Niamat Ullah / Unsplash

В канадском городе Торонто восемь школьниц, познакомившихся в соцсети, убили бездомного. Об этом сообщает Associated Press.

Девушки напали на мужчину, ударили его ножом и, по версии полиции, попытались отобрать у него бутылку со спиртным. Вскоре их задержали недалеко от места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Двум участницам нападения было по 16 лет, остальным — по 13 и 14 лет. После задержания у девушек было изъято оружие. Трое из них в прошлом уже имели дело с полицией.

Они познакомились в соцсети. Все живут в разных частях города. Мы не знаем, как и зачем они встретились тем вечером и почему направились в центр. Неизвестно, давно ли они знакомы. В данный момент я бы не стал говорить, что это была банда

Терри Браунсотрудник отдела по расследованию убийств полиции Торонто

Сотрудник отдела полиции Торонто, занимающегося расследованием убийств, Терри Браун отметил, что нападавшие использовали так называемый сворминг — тактику, при которой несколько нападающих внезапно окружают жертву и атакуют или грабят ее. По его словам, 20-30 лет назад таким образом подростки крали ботинки Dr. Martens или кроссовки Air Jordan. В то время подобными преступлениями, как правило, занимались не девушки, а юноши. Браун предположил, что возвращение сворминга связано с неким трендом в соцсетях.

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Девушкам были предъявлены обвинения в убийстве второй степени тяжести. Мэр Торонто Джон Тори выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего. Он отметил, что каждый житель города заслуживает того, чтобы к нему относились с уважением.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 20-летний Шон О'Халлоран зарезал незнакомца, а потом забыл, что совершил преступление. Они с сообщником напали на жертву с ножом во время вечеринки, а позже украли наркотики, которые были в квартире.

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Алиса Удовик
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