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12:01, 19 декабря 2022Из жизни

Мужчина зарезал незнакомца и забыл об этом

В Великобритании мужчина зарезал незнакомца на вечеринке и забыл о преступлении

Фото: Fred Moon / Unsplash

В британском городе Абердин 20-летний Шон О'Халлоран зарезал незнакомца и затем забыл, что совершил преступление. Об этом сообщает Daily Record.

Мужчина убил 20-летнего Скотта Гектора на вечеринке вместе с сообщником, Коннором Адамсом. Преступники напали на Гектора с ножом, а затем украли наркотики, которые были в квартире.

Мужчин арестовали. Позже О'Халлоран признался, что не помнит об убийстве. Он утверждает, что находился под воздействием алкоголя и наркотиков, из-за чего не мог контролировать свои действия.

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О'Халлоран признал себя виновным в убийстве и был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Коннор Адамс признал свою вину в совершении непреднамеренного убийства. Суд приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилой преступник, пойманный спустя 49 лет, забыл, что когда-то совершил убийство. Мужчина вспомнил дом, в котором совершил преступление, а также драку, но отказался верить в то, что убил пожилую женщину почти полвека назад.

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Алиса Удовик
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