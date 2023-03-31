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15:23, 31 марта 2023Путешествия

В Бразилии россиянка избила таксиста и попала в выпуск новостей

Российская туристка в Рио-де-Жанейро накинулась с кулаками на таксиста и попала на видео

Российская туристка, отдыхающая в Бразилии, накинулась с кулаками на местного таксиста — мужчина снял на видео неадекватное поведение пассажирки. Видео показали в выпуске новостей телеканала SBT.

Таксист из Рио-де-Жанейро заметил, что севшая к нему в машину девушка сворачивает самокрутку — наполнение сигареты показалось мужчине подозрительным, поэтому он попросил пассажирку прекратить это делать. Получив отказ, бразилец стал рассказывать о происходящем на камеру — попавшая в кадр туристка поначалу попыталась скрыться за передними сиденьями, а потом принялась избивать водителя и осыпать его нецензурными ругательствами на русском.

Позже мужчина попросил россиянку покинуть автомобиль, однако туристка снова отказалась и показала ему неприличный жест. Кроме того, девушка изъявила желание общаться только на английском — в конце ролика она снова набросилась на мужчину и выбила у него из рук мобильный телефон.

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