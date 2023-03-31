В Тунисе ввели ограничения на использование воды

Reuters: в Тунисе ввели систему квот на питьевую воду из-за засухи

В Тунисе ввели систему квот на питьевую воду и запретили использовать ее в сельском хозяйстве из-за засухи. Ограничение действует до 30 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Запрет также распространяется на использование питьевой воды для мытья автомобилей, полива зеленых насаждений, уборки улиц и общественных мест. Нарушителям грозит штраф и лишение свободы на срок от шести дней до шести месяцев.

Тунис страдает от серьезной засухи четвертый год подряд. Из-за редких дождей с сентября 2022-го по март 2023 года запасы питьевой воды в стране упали до 30 процентов от максимального значения. В некоторых городах в конце марта был введен запрет на питье воды ночью, чтобы сократить ее потребление.

Ранее в марте президент Франции Эммануэль Макрон представил план по улучшению управления водными ресурсами. Согласно этому плану, к 2030 году использование воды нужно сократить во всех секторах экономики на 10 процентов. Также необходимо, чтобы министерства и предприятия представили план по экономии воды к лету 2023 года во избежание кризисных последствий вероятной засухи.