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18:37, 30 марта 2023Экономика

Во Франции собрались сократить потребление воды

Во Франции собрались сократить потребление воды на 10% во всех секторах экономики

Фото: Andres Siimon / Unsplash

Президент Франции Эммануэль Макрон представил план по улучшению управления водными ресурсами. Его выступление опубликовано на сайте BFMTV.

Среди прочего, это план подразумевает сокращение использования воды на 10 процентов во всех секторах экономики к 2030 году. Кроме того, необходимо, чтобы министерства и предприятия представили план по экономии воды к лету 2023 года во избежание кризисных последствий вероятной засухи.

В начале марта профессор Польской академии наук Шимон Малиновский предупредил страны Европы об аномальной засухе, которая ожидается летом. По его словам, причиной таких изменений стала очень теплая и малоснежная зима, которая приведет к неизбежной потере урожая.

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Платон Щукин
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