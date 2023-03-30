Во Франции собрались сократить потребление воды на 10% во всех секторах экономики

Президент Франции Эммануэль Макрон представил план по улучшению управления водными ресурсами. Его выступление опубликовано на сайте BFMTV.

Среди прочего, это план подразумевает сокращение использования воды на 10 процентов во всех секторах экономики к 2030 году. Кроме того, необходимо, чтобы министерства и предприятия представили план по экономии воды к лету 2023 года во избежание кризисных последствий вероятной засухи.

В начале марта профессор Польской академии наук Шимон Малиновский предупредил страны Европы об аномальной засухе, которая ожидается летом. По его словам, причиной таких изменений стала очень теплая и малоснежная зима, которая приведет к неизбежной потере урожая.