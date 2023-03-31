Российская армия получит новую систему минирования «Земледелие»

«Известия»: армия России до конца 2023 года получит новую систему минирования «Земледелие»

До конца 2023 года сразу несколько инженерных частей и соединений военных округов получат новую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие». Об этом в пятницу, 31 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Внешне установка выглядит как реактивная система залпового огня и (РСЗО). Она работает по такому же принципу: выстреливает реактивными снарядами калибра 122 мм. Однако, падая на землю, они не взрываются, а зарываются и взводятся в боевое положение. Дальность полета боеприпасов составляет от 5 до 15 км. Одним залпом система может накрыть район, сравнимый с площадью нескольких футбольных полей. Боевая машина оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией.

По словам собеседников издания, за два года эксплуатации система прекрасно показала себя как на учениях, так и в боевой работе. Однако ранее были определенные сомнения в необходимости принятия ее на вооружение в российскую армию.

Ранее были опубликованы кадры применения российской системы минирования «Земледелие» в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.