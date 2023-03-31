Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:48, 31 марта 2023Наука и техника

Российская армия получит новую систему минирования «Земледелие»

«Известия»: армия России до конца 2023 года получит новую систему минирования «Земледелие»

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

До конца 2023 года сразу несколько инженерных частей и соединений военных округов получат новую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие». Об этом в пятницу, 31 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Внешне установка выглядит как реактивная система залпового огня и (РСЗО). Она работает по такому же принципу: выстреливает реактивными снарядами калибра 122 мм. Однако, падая на землю, они не взрываются, а зарываются и взводятся в боевое положение. Дальность полета боеприпасов составляет от 5 до 15 км. Одним залпом система может накрыть район, сравнимый с площадью нескольких футбольных полей. Боевая машина оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией.

По словам собеседников издания, за два года эксплуатации система прекрасно показала себя как на учениях, так и в боевой работе. Однако ранее были определенные сомнения в необходимости принятия ее на вооружение в российскую армию.

Ранее были опубликованы кадры применения российской системы минирования «Земледелие» в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Российская армия получит новую систему минирования «Земледелие»
Звезда Comedy Woman потеряла сознание на съемках реалити-шоу
Бундесвер потратил все средства на закупку запчастей в текущем году
Столтенберг прокомментировал решение Турции о членстве Финляндии в НАТО
В США заявили об уничтожении восьми связанных с КСИР лиц
Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения
Пенсионерка из-за стресса отдала мошенникам на два миллиона рублей больше
Основатель известного косметического бренда избавилась от готического особняка
Подросток отправился в тюрьму на 65 лет из-за одноразовых вейпов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.