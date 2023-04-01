Назван смертельно опасный для женщин метод контрацепции

Онколог Красножон указал на опасность развития рака из-за приема оральных контрацептивов

Женщинам после 35 лет следует отказаться от приема оральных контрацептивов, так как они повышают риск развития рака груди. Смертельно опасный метод контрацепции россиянам назвал онколог-маммолог клиники «РЖД-Медицина» Дмитрий Красножон в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметил, что после менопаузы гормональная терапия позволяет снизить риск развития остеопороза, однако повышает вероятность возникновения рака груди. «Я считаю, что после 35 лет женщине следует задуматься об отказе от оральной контрацепии. Исключением могут стать пациентки с эндометриозом, синдромом поликистозных яичников и другими заболеваниями, при которых прием гормональных контрацептивов необходим в лечебных целях», — посоветовал Красножон. Он добавил, что в случае, если имеется риск развития рака яичников, отказ от гормональной терапии может быть нежелателен, и порекомендовал тщательно взвешивать баланс пользы от препарата и опасности возникновения смертельных заболеваний, особенно для женщин старше 35 лет.

Онколог-маммолог также сослался на исследование ученых из Оксфордского университета, в котором ученые сравнивали группу здоровых женщин и заболевших раком груди. Специалисты пришли к выводу, что оральные контрацептивы, которые принимали 44 процента женщин с раком груди и 39 процентов здоровых, повысили риск развития соответствующей онкологии на 20-30 процентов.

Красножон назвал получившееся число существенным. Он добавил, что главным способом профилактики возникновения рака груди служит здоровый образ жизни, так как ранее выявление болезни и регулярный скрининг лишь помогают повысить вероятность выздоровления пациентки.

Ранее маммолог-онколог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Наталья Мокшина назвала неочевидные причины развития рака груди. К ним она отнесла ожирение, возраст старше 50 лет и отсутствие родов.