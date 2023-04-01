В Госдуме предложили разработать меры продвижения патриотического контента в РФ

Вице-спикер ГД Кузнецова призвала разработать меры продвижения патриотического контента

В России необходимо выработать комплекс мер, чтобы в интернете патриотический контент был более заметен, а для тех, кто публикует и распространяет данный материал в соцсетях, нужно предусмотреть программу лояльности, считает вице-спикер Госдумы (ГД) Анна Кузнецова. Об этом она написала в Telegram-канале.

С предложением разработать технические решения она планирует обратиться в министерство цифрового развития. «Чтобы в сети интернет созидательный, патриотический контент был более заметен», — объяснила Кузнецова. Она призвала проработать программы лояльности для тех, кто публикует такой материал и распространяет в социальных сетях.

Ранее депутаты высказались в поддержку образовательной программы по подготовке инструкторов для центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи, которая проходит в центре знаний «Машук».