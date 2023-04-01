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01:21, 1 апреля 2023Мир

Генерал рассказал об обзоре оружия и боеприпасов в армии США

Генерал ВС США Милли: Пентагон проводит обзор вооружений для возможных будущих конфликтов

Фото: Joint Staff / Globallookpress.com

Пентагон проводит обзор оружия и боеприпасов, которые могут понадобиться стране для участия в возможных будущих конфликтах, заявил генерал армии США и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Минобороны Марк Милли. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в США пересматривают все оценки по логистическим расчетам, по всем ключевым боеприпасам и вооружениям. «Которые необходимы для различных планов на случай непредвиденных обстоятельств», — рассказал представитель вооруженных сил (ВС) США.

По мнению генерала, американскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуется несколько лет, чтобы восполнить запасы и нарастить производство для удовлетворения потребностей Пентагона. «И это должна быть целенаправленная программа. На это уйдет, вероятно, несколько лет», — подчеркнул он.

Ранее Милли допустил возможность конфликта с КНР из-за какого-либо инцидента. При этом он считает сценарий войны с Китаем маловероятным.

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Марина Совина
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