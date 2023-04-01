Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном РЛС из США и автомобиль для ее перевозки

Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ, произведенную в США, и перевозивший ее автомобиль в районе населенного пункта Станислав под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, погибли трое военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще двое ранены.

Он добавил, что 31 марта в районе поселка Зимовник уничтожили гаубицу 2С3 Акация с боекомплектом и экипажем, а также ликвидировали пять военных ВСУ.

28 марта российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС американского производства на Авдеевском направлении. Группировка «Юг» также поразила огневую позицию и расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ.