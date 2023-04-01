Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 1 апреля 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном РЛС из США и автомобиль для ее перевозки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские артиллеристы ночью уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ, произведенную в США, и перевозивший ее автомобиль в районе населенного пункта Станислав под Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, погибли трое военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще двое ранены.

Он добавил, что 31 марта в районе поселка Зимовник уничтожили гаубицу 2С3 Акация с боекомплектом и экипажем, а также ликвидировали пять военных ВСУ.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

28 марта российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС американского производства на Авдеевском направлении. Группировка «Юг» также поразила огневую позицию и расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
В МИД России обвинили Париж в спекуляции из-за резолюции о голодоморе
Российские артиллеристы уничтожили РЛС из США под Херсоном
Сын бывшего канцлера Германии выступил с идеей мирной инициативы по Украине
В РПЦ отреагировали на уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры
Сергей Лазарев высказался о вероятности отъезда из России
Лидер группы «Ногу свело!» Покровский отреагировал на статус иноагента
В Москве стартовал сезон летних веранд
В России за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
В МОК осудили решение Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.