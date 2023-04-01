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20:01, 1 апреля 2023Мир

Наблюдение Китая за конфликтом России и Украины объяснили

NYT: Китай анализирует СВО в поисках тактик при возможном военном конфликте из-за Тайваня

Фото: Shuyan Wang / Reuters

Китай пристально наблюдает за происходящими больше года боями российских войск на Украине, извлекая «бесценные уроки», которые могут помочь республике при возможном возникновении военного конфликта из-за Тайваня. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета проанализировала около 100 китайских исследовательских работ и статей в СМИ, в которых даются оценки боевым действиям. Так, на примере России и Украины Пекин изучает, как используются оружие и военная сила, а также как работает разведка и сдерживание натиска, объясняет издание.

В частности, в контексте разработки собственного вооружения КНР интересует, как Россия применяет гиперзвуковые ракеты, которые могут обладать высокой маневренностью в полете. Также внимание страны привлекает использование военными силами Украины (ВСУ) спутниковой сети Starlink — по мнению экспертов, Китай должен в кратчайшие сроки разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему.

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Помимо прочего, китайские военные аналитики следят за тем, какую роль в конфликте играло упоминание ядерного оружия. Стратегия России в этой сфере привела к тому, что США и НАТО не стали напрямую вмешаться в конфликт, считает профессор Университета национальной обороны в Пекине Мэн Сянцин. Из этой ситуации Пекин сделал вывод о том, что стране необходимо расширять свою ядерную программу, полагают эксперты.

30 марта председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) и китайский народ должны быть в состоянии полной готовности к возможной масштабной войне. В своем обращении лидер также призвал генералов НОАК «не бояться воевать и принимать трудные решения».

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Мария Грушко
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