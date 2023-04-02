Стало известно о скором возвращении Сапеги в Россию

Baza: Софья Сапега может вернуться в Россию, так как ей позволят отсидеть срок на родине

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега может скоро вернуться на родину, так как власти республики не возражают против того, чтобы остаток срока она отсидела на родине. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на ее адвоката Антона Гашинского.

Сейчас семья Сапеги ждет суда в России, который должен установить срок отбывания наказания россиянки на родине. После этого ее перевод в другую страну станет технически возможен.

23 мая 2021 года Сапега была задержана вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы, ее обвиняли в разжигании розни и организации угроз силовикам. Разбирательство в отношении россиянки проходило в закрытом режиме: это объясняли тем, что «в ходе процесса были озвучены персональные данные большого числа граждан».