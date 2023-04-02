В США рассказали об обмане для истребителей F-35 со стороны российской ПВО

Air Force Times: ЗРК С-300 ВС РФ обманули американских пилотов F-35 на границе с Россией

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 обманули пилотов истребителей ВВС США F-35, которые отправили патрулировать воздушное пространство у границы России. Об этом пишет издание Air Force Times.

Авторы статьи поясняют, что самолет не всегда способен идентифицировать объекты вокруг себя, так как у комплексов ПВО есть цифровая возможность избегать обнаружения.

Пилоты рассказали, что видели своими глазами комплексы С-300, но оборудование истребителя не смогло их идентифицировать. В публикации также говорится, что пилоты F-35 не сталкивались с провокациями со стороны России и Белоруссии при патрулировании воздушного пространства в Восточной Европе.

Ранее генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США Майкл Шмидт заявил, что только около половины истребителей F-35 из парка Пентагона считаются боеспособными