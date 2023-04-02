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13:33, 2 апреля 2023Культура

Хоакин Феникс упал в обморок во время съемок

Режиссер фильма «Все страхи Бо» Астер рассказал об упавшем в обморок Хоакине Фениксе

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Все страхи Бо», упал во время съемок одной из сцен. Об этом рассказал режиссер картины Ари Астер, его слова приводит издание Deadline.

Это произошло во время напряженной для актрисы Пэтти Люпон сцены. «Кадр был на ней, а не на Хоакине, но он внезапно вывалился из кадра», — рассказал Астер. Режиссер подчеркнул, что изначально сильно разозлился, потому что получился очень хороший дубль.

Астер подчеркнул, что это произошло на чужой для Хоакина съемке, где актер просто помогал. При этом режиссер считает, что падение в обморок было «поэтичным».

Фильм кинокомпании A24 «Все страхи Бо» рассказывает о «параноике, который отправляется в эпическую одиссею» — в путешествие в родной город к своей матери. Мировая премьера состоится 20 апреля.

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Виктория Кондратьева
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