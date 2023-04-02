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11:51, 2 апреля 2023Бывший СССР

Власти Украины рассказали о «квесте» по поиску детей для эвакуации

Глава Авдеевки Барабаш заявил, что жители города прячут детей от принудительной эвакуации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские власти возмущены тем, что жители подконтрольной Киеву Авдеевки под Донецком прячут своих детей от эвакуации. Нежелание местных жителей сотрудничать осложняет поиски тех, кого нужно вывезти из зоны конфликта, рассказал начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. Цитату приводит РИА Новости.

«Это какой-то квест по поиску детей. Было пять, а потом еще троих нашли. [Родители] их прячут, чтобы их не вывозили, это верх безответственности», — пожаловался Барабаш.

Как говорил ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, Авдеевка «превращается в новый Артемовск», поскольку российские войска почти окружили город. Он расположен в Покровском районе Донецкой народной республики.

О том, что Авдеевка находится в полукольце, говорил и экс-командир роты украинского батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) Евгений Дикий.

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Алевтина Запольская
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