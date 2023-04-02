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09:38, 2 апреля 2023Интернет и СМИ

Названо условие отказа Запада от помощи Украине

AP: Запад откажется от Украины, если та не добьется прогресса с предоставленным оружием

Фото: Yves Herman / Reuters

Cтраны Запада прекратят поддержку Украины, если та не сможет добиться прогресса на фронте с предоставленным ей арсеналом. Такое условие назвал аналитик The Associated Press Барри Хэнтон.

Хэнтон считает, что отсутствие успехов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к тому, что Запад больше не захочет передавать Киеву дорогостоящие вооружения.

Журналист также выразил мнение, что Украине необходимо организовать целую серию контрнаступлений, чтобы подготовить для себя подходящие переговорные условия. Он отметил, что поражение Украины будет иметь глобальные последствия, так как исчезнет «привычное понимание европейской безопасности».

Ранее газета The New York Times писала, что сторонники увеличения военной и финансовой поддержки Украины в Конгрессе США выразили беспокойство, что из-за усталости граждан страны от помощи Киеву, разочарования в политике президента Джо Байдена и скорого начала президентской кампании двухпартийная коалиция по поддержке Украины может распасться.

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Алевтина Запольская
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