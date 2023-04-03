США с союзниками начали учения против ядерной угрозы КНДР

Bloomberg: США, Япония и Южная Корея начали военные учения против ядерной угрозы КНДР

США, Япония и Южная Корея начали совместные военно-морские учения вблизи Корейского полуострова в ответ на ядерную угрозу КНДР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на Министерство национальной обороны Южной Кореи уточняет, что учения союзников направлены на борьбу с подводными лодками и перехват баллистических ракет потенциального противника.