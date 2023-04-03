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19:54, 3 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за забитого до смерти в 2008 году мужчину

Россиянин пойдет под суд за убийство 55-летнего жителя Орска в 2008 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Оренбургской области 37-летний россиянин предстанет перед судом за забитого до смерти в 2008 году 55-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 июня 2008 года между злоумышленником и его жертвой произошла ссора возле жилого дома на Ялтинской улице города Орска. В какой-то момент обвиняемый напал на соперника и забил его до смерти, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Заметая следы, он избавился от окровавленной одежды и скрылся с места преступления. Сотрудникам СКР удалось выйти на его след в рамках расследования преступлений прошлых лет. Обвиняемому инкриминировано уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

20 марта сообщалось, что в Нальчике задержали 67-летнего мужчину за убийство, совершенное 44 года назад.

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Владимир Седов
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