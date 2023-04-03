Минобороны заявило об уничтожении 75 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 75 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки российских войск нанесено поражения подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 апреля, журналистам заявили в Минобороны.

Удары по позициям противника были нанесены в районах двух населенных пунктов: Синьковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. «Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», — отчитались в оборонном ведомстве.

Днем ранее, 2 апреля, на купянском направлении российские военнослужащие ликвидировали до 30 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля и одну гаубицу Д-30.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.