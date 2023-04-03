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07:30, 3 апреля 2023Путешествия

Россиянка побывала в Египте и назвала опасные продукты на шведском столе

Блогерша Саша Коновалова назвала салаты со шведского стола в отелях Египта сомнительными

Фото: Aleks333 / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница и блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и рассказала о блюдах и продуктах, которые она никогда не брала на шведском столе в ресторане отеля. Причины она объяснила в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что по стандартам некоторую еду допустимо подавать повторно в виде нового блюда, однако ее насторожили салаты, имеющие странный состав. Например, холодные макароны с колбасой или капустой, фасоль с «пластиковым» сыром и рисом или цветная капуста с макаронами под «тонной» белого соуса. Также она назвала сомнительными куски пиццы в отделе с хлебом, оставшиеся с прошлого дня.

Из напитков блогерша призвала избегать разведенный порошок-концентрат, который под видом сока подается в прозрачных пластиковых контейнерах. «Вот только назвать эту жидкость "соком" язык не поворачивается. Напиток очень сладкий, "химозный" на вкус и чересчур яркий. Такой "юппи" можно встретить даже в не самых дешевых отелях. Я не понимаю, как можно экономить на том, что чаще всего пьют дети», — предупредила об опасном продукте россиянка.

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Также девушка заметила, что часто на шведском столе выкладывают закуски, которые еще вчера подавались как горячее блюдо. Например, долму. Кроме того, у блогерши вызвал подозрение закусочный рулет, состав которого не раскрывается — путешественница предположила, что он может готовиться из мяса, рыбы или печени. «Ни разу не видела, чтобы русские туристы такое брали», — добавила она. Помимо прочего, автор блога никогда не берет пудинги из-за простоты и дешевизны состава (крахмал, сахар и ванилин).

Ранее в марте другая россиянка рассказала об отдыхе в Египте, описав его словами «ужасно скучно». Туристка пожаловалась, что в отеле не было никакой анимации, а с 21:00 наступала тишина, и закрывались бары.

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Дарья Рыбак
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