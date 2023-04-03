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07:15, 3 апреля 2023Среда обитания

Назван процент готовых взять ипотеку россиян

«Известия»: 60% россиян готовы взять ипотеку, каждый четвертый хочет закрыть ее за 5 лет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России 60,3 процента жителей готовы взять ипотеку, и каждый четвертый (23 процента) планирует закрыть ее в течение пяти лет. Процент назвали «Известия» со ссылкой на результаты исследования специалистов «СберСтрахования».

По информации аналитиков, количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. Сумма, которую россияне готовы потратить на жилье, удвоилась (до 4 миллионов рублей). Наибольшую цену готовы заплатить в Москве (в среднем 7 миллиона рублей).

Больше всего желающих оформить ипотеку оказалось в Краснодаре (97 процентов респондентов), Тюмени (83 процента), Казани (82 процента), Уфе (79 процентов), Омске (76 процентов), Набережных Челнах и Санкт-Петербурге (по 71 процент).

Ранее в Центробанке подсчитали долю россиян, у которых есть долги. По оценкам регулятора, это касается менее чем четверти граждан.

Юлия Мискевич
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