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19:55, 3 апреля 2023Моя страна

КБР побила свой рекорд по сбору плодов и ягод

Кабардино-Балкария побила собственный рекорд по сбору плодов и ягод

Фото: Timo Volz / Unsplash

Кабардино-Балкария по итогам 2022 года побила собственный рекорд по сбору плодов и ягод. Как сообщает ТАСС, урожай превысил 680 тысяч тонн, что на 27 процентов больше показателя предыдущего года.

«Второй год подряд Кабардино-Балкария бьет собственные рекорды по валовому сбору плодово-ягодной продукции. По уточненным данным Северо-Кавказстата, в 2022 году в республике собрано свыше 680 тысяч тонн различных плодов и ягод, что составляет 127 процентов к 2021 году», — говорится в сообщении.

Свыше 93 процентов от собранного урожая пришлось на семечковые культуры — яблоки и груши. Валовой сбор косточковых культур — вишня, черешня, слива, абрикосы — составил 39 тысяч тонн.

Уточняется, что, по данным регионального Минсельхоза, доля республики в общероссийском валовом сборе плодов и ягод составляет 16 процентов. Кроме того, КБР входит в пятерку лучших регионов страны по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений.

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Варвара Кошечкина
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