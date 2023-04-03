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04:58, 3 апреля 2023Экономика

McDonald's закроет офисы в США и сократит сотрудников

WSJ: McDonald's закроет офисы в США и сократит сотрудников в рамках реструктуризации

Фото: Mike Blake / Reuters

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на этой неделе временно закрывает офисы в США, готовясь к объявлению о сокращениях сотрудников в рамках реструктуризации. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

По информации газеты, о ключевых решениях, касающихся ролей и численности сотрудников в организации, сообщат 3 апреля. Также руководство попросило своих американских и некоторых других иностранных сотрудников уйти на удаленный формат работы с понедельника по среду для возможности принятия кадровых решений «виртуально».

Кроме того, работников попросили отменить все встречи с поставщиками, а также прочими партнерами и коллегами в штаб-квартире компании.

Ранее сообщалось, что бывшая сеть McDonald's в Белоруссии до сих пор не определилась с названием и продолжает работать без бренда.

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Юлия Мискевич
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