Рестораны бывшего McDonald's продолжили работать в Белоруссии без бренда

РБК: бывшая сеть McDonald's в Белоруссии еще не определилась с названием

Бывшая сеть McDonald's в Белоруссии до сих пор не определилась с названием и продолжает работать без бренда. Об этом со ссылкой на управляющую компанию «КСБ Виктори Рестораны» сообщает РБК.

Собеседники издания заверили, что вывеска «Мы открыты» не является новым названием. В компании также выразили благодарность сотрудникам за более чем 1,5 тысячи полученных предложений, касающихся нового названия.

«В настоящий момент выбираем наиболее подходящий вариант», — добавили представители «КСБ Виктори Рестораны», опровергнув появившиеся в сети сообщения о том, что рестораны теперь работают под названием «Мы открыты».

При этом на странице профиля сети во «ВКонтакте» логотип с упомянутой надписью не менялся с начала февраля 2023 года.

Ранее российский преемник McDonald’s, сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», подал заявку на регистрацию товарного знака еще в одной стране.