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15:12, 25 января 2023Экономика

«Вкусно и точка» подала заявку на регистрацию в еще одной стране

Сеть ресторанов «Вкусно и точка» подала заявку на регистрацию в Белоруссии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский преемник McDonald’s сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в еще одной стране. Российская компания решила зарегистрировать в Белоруссии не основной торговый знак, а «Доставка — и точка», сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram.

На российский бренд сеть должна была перейти еще в конце осени прошлого года, но этого пока не произошло. В настоящее время фирменные рестораны сети в республике работают баз названия.

В январе 2023-го «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию в Казахстане. На рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО». Ранее в январе представитель сети высказался о возможности выхода на рынок Казахстана. «На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом "Макдоналдс" в Казахстане», — говорил он.

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Платон Щукин
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