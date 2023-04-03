Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 3 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в понедельник, 3 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 465 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, на данных направлениях Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц военной техники, в том числе артиллерийскую установку Krab, которая поставлена на Украину из Польши, самоходную гаубицу «Акация», боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и шесть гаубиц Д-30.

Системы противовоздушной обороны за сутки перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч». Кроме того, удалось уничтожить семь беспилотников противника в Донецкой и Луганской народных республиках.

Конашенков добавил, что за время проведения специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 405 самолетов, 228 вертолетов, 3648 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8521 танк, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4494 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9287 единиц специальной военной автомобильной техники.