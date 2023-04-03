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09:44, 3 апреля 2023Забота о себе

Назван способ поднять настроение в первые дни рабочей недели

Нейробиолог Решке и психолог Берк дали совет, как полюбить понедельники

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Чтобы снизить уровень стресса и улучшить настроение в первые дни рабочей недели, нужно соблюдать режим сна и бодрствования. Такой совет нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк дали в статье, опубликованной в издании The Conversation.

Специалисты утверждают, что пробуждение в понедельник утром ошибочно воспринимается организмом, как ситуация повышенного стресса. В результате в кровь поступает дополнительная порция кортизола — гормона, который отвечает за метаболизм, настроение и реакцию на стресс. «Неудивительно, что уровень кортизола в образцах слюны людей, работающих полный рабочий день, как правило, выше по понедельникам и вторникам, а по воскресеньям — самый низкий», — объяснили Решке и Берк.

По мнению экспертов, есть только один способ полюбить понедельники. Для этого нужно обмануть свое тело и заставить его думать, что будние дни ничем не хуже выходных. Этому способствуют соблюдение режима и ежедневные ритуалы, например, зарядка и чашка чая в одно и то же время. Справиться со стрессом и поднять настроение по понедельникам помогут утренняя прогулка и практики релаксации.

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Решке и Берк рекомендуют перестать отсыпаться по выходным, ложиться пораньше и не использовать гаджеты перед сном. Все эти привычки усиливают стресс по утрам.

Они добавили, что даже без дополнительного стресса уровень кортизола по утрам обычно выше, так как этот гормон выбрасывается в кровь примерно за час до пробуждения. Решке и Берк посоветовали в течение 60 минут после подъема отказаться от гаджетов, просмотра новостей и неприятных переживаний.

Ранее специалисты в сфере управления человеческими ресурсами назвали ежедневные поездки на работу полезными. По их мнению, дорога помогает сотрудникам снизить стресс и переключаться между профессиональными и домашними обязанностями.

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Екатерина Улитина
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