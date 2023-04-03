В «Норникеле» рассказали об адаптации к «вызовам времени»

Президент «Норникеля» Потанин рассказал об адаптации к «вызовам времени»

Для обеспечения устойчивости работы «Норникеля» в условиях санкционного режима и разрыва существовавших ранее деловых связей был сформулирован четкий план, связанный с дальнейшим развитием программы эффективности. Об этом рассказал в ходе рабочей поездки в Норильск президент компании Владимир Потанин, сообщает «Газета.Ru».

Он пояснил, что план затрагивает повышение производительности труда, сокращение простоев и ускорение ремонтов на предприятиях компании. Кроме того, решено, что особое внимание будет уделяться бережному отношению к горной технике и другому дефицитному оборудованию, которое в нынешних условиях нелегко заменить.

«Мы пересматриваем наши инвестиционные обязательства не в сторону их бездумного сокращения или обрезания, а в сторону их переосмысления: что сейчас наиболее целесообразно делать? Что приведет к большему вкладу в доходы компании, в том числе с учетом изменения конъюнктуры цен на мировом рынке. Менять планы — это нормально», — отметил Потанин.

«Менять планы — это нормально. Плохо — не реагировать на те внешние вызовы, внешнюю информацию, которая прилетает» Владимир Потанин

По его оценке, «Норникель» адекватно реагирует на изменения внешней конъюнктуры, что позволяет выполнять свои обязательства, касающиеся обеспечения общей устойчивости работы компании, а также рабочих мест и заработной платы.

«Мы продолжаем следить за тем, чтобы заработная плата росла и даже в такие моменты, когда нам не удается ее опережающим образом повышать по отношению к инфляции, мы делаем серьезную индексацию. Так, за последние несколько лет вознаграждение сотрудников выросло порядка на 75 процентов. Мы также привержены к продолжению программы создания благоприятных условий труда на наших предприятиях, и сейчас реализуется программа дополнительного повышения качества медицинского обслуживания», — рассказал Потанин.

на 75% выросло вознаграждение сотрудников «Норникеля» за последние несколько лет

Также, несмотря на сложности ковидных лет и последовавшее за пандемией санкционное давление на Россию, проектный офис Заполярного филиала «Норникеля» разработал проекты программы реновации Норильска, по которым красноярский подрядчик «СК Град» уже начал возводить несколько домов. Ожидается, что две первые монолитные девятиэтажки будут построены к концу 2024 года. В 2023-ем рядом начнется возведение современной инновационной школы на 1100 мест. Кроме того, в районе появится кампус Заполярного госуниверситета, который займет участок почти в 15 тысяч квадратных метров. На этот проект «Норникелем» выделяется дополнительное финансирование.

Помимо этого, у компании есть система экологических программ. Крупнейшая и наиболее важная инициатива «Норникеля» называется «Серная программа». Она предусматривает утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал компании, что позволит кардинально сократить выбросы диоксида серы в Норильске.

«Я был сегодня на объекте нейтрализации серы на Надеждинском заводе, порядка 75 процентов готовность строительная, уже в ближайшее время будем приступать к пуско-наладочным работам и рассчитываем, что в 4-м квартале сможем выполнить обещание и до конца 2023 года этот объект ввести в эксплуатацию. С этого момента начнется реальное сокращение выбросов серы в атмосферу, и я уверен, что все это здесь почувствуют», — сообщил глава компании.

При этом, по словам Потанина, экологическая программа по Медному заводу, по которой есть сложности из-за отказов подрядчиков, будет также продолжена и выполнена. Он выразил уверенность в выполнении обязательств компании.