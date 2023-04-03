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17:14, 3 апреля 2023Россия

21-летний россиянин умер во время операции по установке дыхательной трубки

На Алтае 21-летний мужчина умер во время операции по установке трахеостомы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

21-летний житель Республики Алтай умер в ходе трахеостомии — операции по установке дыхательной трубки. Манипуляцию проводил врач, уволившийся за неделю до этого, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Изначально молодой человек поступил в больницу после того, как на него напали во время сбора орехов. Пациента прооперировали, однако спустя некоторое время ему вновь потребовалась помощь хирургов. Было решено прооперировать его в Новосибирске, но перед транспортировкой россиянину необходимо было установить трахеостому.

После смерти пациента руководство больницы пыталось уговорить старшую медсестру подделать документы и принять оперировавшего мужчину врача на работу задним числом, пишет Telegram-канал. В сообщении отмечается, что операцию проводил лор-врач, а не хирург. Обстоятельства происшествия выясняют следователи СК России.

В январе 28-летняя жительница Москвы умерла во время операции по откачке жировых отложений. Пациентке стало плохо во время липосакции. Сотрудники медицинского центра не смогли реанимировать девушку.

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Алан Босиков
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