ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Первомайский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще один населенный пункт в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. В поселке Первомайском пострадавших нет», — написал глава области.

По его словам, взрывная волна выбила окна в четырех частных домовладениях, посечены заборы и фасады. Кроме того, повреждена линия электропередачи. На место прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб, добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Он отметил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако один снаряд попал в жилую зону, в результате чего фасад и окна в частном домовладении получили незначительные повреждения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).