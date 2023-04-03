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18:35, 3 апреля 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Первомайский

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Еще один населенный пункт в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. В поселке Первомайском пострадавших нет», — написал глава области.

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По его словам, взрывная волна выбила окна в четырех частных домовладениях, посечены заборы и фасады. Кроме того, повреждена линия электропередачи. На место прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб, добавил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе. Он отметил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако один снаряд попал в жилую зону, в результате чего фасад и окна в частном домовладении получили незначительные повреждения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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