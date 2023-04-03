ВСУ обстреляли приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. «Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Еще один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место», — написал Гладков.

По его словам, из-за обстрела частично нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. 29 марта Гладков сообщал об атаке на село Черемошное, а 27 — на село Графовка. В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.