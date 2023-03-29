ВСУ обстреляли приграничное российское село

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об стреле ВСУ Черемошного, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Черемошное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В настоящий момент идет обстрел села Черемошное Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших нет», — пояснил глава области.

При этом, отметил Гладков, в результате атаки со стороны Украины было повреждено электроснабжение в нескольких населенных пунктах российского региона. Сотрудники аварийных и оперативных служб выехали на место для устранения последствий обстрела.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Графовка Краснояружского района Белгородской области. По его словам, снаряды повредили фасады и заборы в трех частных домовладениях, а также хозпостройку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.