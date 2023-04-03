Женщины перечислили самые возбуждающие мужские фразы

Женщины признались, что в постели их заводят мужские комплименты и вопросы

Женщины с форума Reddit рассказали, какие мужские фразы во время секса считают самыми возбуждающими. Они перечислили их в разделе AskReddit.

Многие признались, что в постели их заводят комплименты и вопросы о том, нравится ли им происходящее в данный момент.

Комплименты вроде «Ты такая красивая, горячая, удивительная». Особенно если ты кончил быстро, просто скажи, что я слишком сексуальна, чтобы сдержаться. Я буду польщена, а тебе будет нечего стесняться pinkishtiger пользовательница Reddit

Мне очень нравится, когда муж справляется об обстановке. Обычное «Тебе нравится?» Это работает, потому что ему и вправду интересно. Если я отвечаю положительно, он вдохновляется, все становится только лучше. Если отрицательно, мы немного меняем курс, и это тоже прекрасно baroqueen1755 пользовательница Reddit

Если мужчина предупреждает, что скоро испытает оргазм, это тоже может возбуждать.

«Я сейчас кончу», и ты чувствуешь, как сжимается его член. Это очень возбуждает. Я кончаю примерно в то же время, просто от его удовольствия кончать внутри avidoverthinker1 пользовательница Reddit

Другим нравятся не конкретные слова, а звуки, которые издает мужчина во время полового акта.

Когда они громко стонут и всхлипывают. Да, пожалуйста, еще, вот это все One-Disaster893 пользовательница Reddit

Ранее мужчины с форума Reddit, работающие или ранее работавшие в порноиндустрии, назвали худшие стороны своей профессии. Многие занятые в порно рассказывают, что вынести нахождение на площадке трудно из-за перегрузки органов чувств.