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08:32, 30 марта 2023Забота о себе

Работающие в порно мужчины назвали худшие стороны своей профессии

Работающие в порно мужчины назвали главными недостатками этой работы запах и холод

Фото: Unsplash

Мужчины с форума Reddit, работающие или ранее работавшие в порноиндустрии, назвали худшие стороны своей профессии. О главных недостатках этой работы они рассказали в разделе AskReddit.

Многие занятые в порно рассказывают, что вынести нахождение на площадке трудно из-за перегрузки органов чувств — например, они с отвращением вспоминают о неприятном запахе и необходимости терпеть холод или жару.

Я работал на съемках кино для взрослых, и этот запах. Невыносимый. Никогда его не забуду. Я вынес 20 минут и не смог вернуться, какое-то глубинное отвращение

gunterzweiпользователь Reddit

Во всех этих сценах с душем всегда холодно. Нам приходится отмораживать задницы, потому что иначе объектив камеры или что-нибудь еще будет испорчено паром

Fangehulmesterenпользователь Reddit

Некоторые отмечают, что мужчинам в этой индустрии платят гораздо меньше, чем женщинам.

Девушки, даже непрофессиональные, зарабатывают значительно больше. На эротических сайтах с платной подпиской они тоже получают больше, чем любой мужчина

SkydivingSquidпользователь Reddit
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Наконец, отметили комментаторы, у работающих в порно мужчин появляются проблемы сексуального характера.

Это приходится делать за деньги, так что многие сидят на виагре, а без нее уже после 40 у них развивается эректильная дисфункция

Electronic_Flan_133пользователь Reddit

Ранее специалисты из американского религиозного университета Бригама Янга оценили влияние просмотра порнофильмов на отношения в паре. По их словам, на религиозных мужчин порно действует особенно сильно, поскольку они чувствуют его несоответствие своим моральным ценностям.

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Александра Лисица
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