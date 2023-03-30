Работающие в порно мужчины назвали худшие стороны своей профессии

Работающие в порно мужчины назвали главными недостатками этой работы запах и холод

Мужчины с форума Reddit, работающие или ранее работавшие в порноиндустрии, назвали худшие стороны своей профессии. О главных недостатках этой работы они рассказали в разделе AskReddit.

Многие занятые в порно рассказывают, что вынести нахождение на площадке трудно из-за перегрузки органов чувств — например, они с отвращением вспоминают о неприятном запахе и необходимости терпеть холод или жару.

Я работал на съемках кино для взрослых, и этот запах. Невыносимый. Никогда его не забуду. Я вынес 20 минут и не смог вернуться, какое-то глубинное отвращение gunterzwei пользователь Reddit

Во всех этих сценах с душем всегда холодно. Нам приходится отмораживать задницы, потому что иначе объектив камеры или что-нибудь еще будет испорчено паром Fangehulmesteren пользователь Reddit

Некоторые отмечают, что мужчинам в этой индустрии платят гораздо меньше, чем женщинам.

Девушки, даже непрофессиональные, зарабатывают значительно больше. На эротических сайтах с платной подпиской они тоже получают больше, чем любой мужчина SkydivingSquid пользователь Reddit

Наконец, отметили комментаторы, у работающих в порно мужчин появляются проблемы сексуального характера.

Это приходится делать за деньги, так что многие сидят на виагре, а без нее уже после 40 у них развивается эректильная дисфункция Electronic_Flan_133 пользователь Reddit

Ранее специалисты из американского религиозного университета Бригама Янга оценили влияние просмотра порнофильмов на отношения в паре. По их словам, на религиозных мужчин порно действует особенно сильно, поскольку они чувствуют его несоответствие своим моральным ценностям.