Влияние порно на стабильность отношений оценили

Университет Бригама Янга: порно особенно сильно влияет на религиозных мужчин

Пристрастие к порно может оказывать негативное влияние на стабильность отношений, полагают специалисты из американского религиозного университета Бригама Янга. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте учебного заведения.

Чтобы оценить факторы, влияющие на стабильность брака, психологи Брайан Уиллоуби и Карсон Довер изучили результаты опроса, в котором участвовали более чем 3,5 тысячи американцев, состоящих в долговременных отношениях. Их выводы были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

Действительно, негативное влияние на благополучие отношений может в большей степени зависеть от типа порнографического контента, чем от других факторов. При этом на религиозных мужчин порно, похоже, действует особенно сильно, поскольку они чувствуют его несоответствие своим моральным ценностям. Но факт остается фактом: просмотр порно ослабляет стабильность отношений и в случае мужчин, и в случае женщин Брайан Уиллоуби психолог

Университет Бригама Янга основан Церковью Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). 98 процентов его студентов являются мормонами.

Ранее сообщалось, что американские психологи из Университета Небраски-Линкольна выявили закономерность между просмотром порнографии и поведением мужчин. Выяснилось, что ранний опыт знакомства с порнографией способствует формированию склонности к доминированию над женщинами. В случае, когда первый просмотр порнографии происходит в позднем возрасте, у мужчины формируется поведенческий стереотип, характеризуемый стремлением к промискуитету и мизогинией.