Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 3 апреля 2023Наука и техника

Создан микроробот для формирования нейронных связей

Advanced Material: создан микроробот для восстановления нейронных связей

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Научно-технического института Тэгу Кенбук в Южной Корее (DGIST) создали микроробота для формирования нейронных связей. Выводы работы опубликованы в журнале Advanced Material.

Проблема восстановления в мозге нервных клеток, поврежденных болезнями, решается в последние годы различными способами: были разработаны продукты клеточной терапии и методы доставки клеток, а также актуальны технологии с использованием микророботов для точного и минимально инвазивного введения донорских клеток. Предыдущие исследования в этом направлении смогли показать эффективные результаты только для структурных и функциональных связей клеток.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

Теперь специалисты представили микророботов Mag-Neurobot, которые могут создавать нейросетевое соединение. В процессе эксперимента команда прикрепила магнитные наночастицы оксида железа к основным нервным клеткам гиппокампа лабораторной мыши. Магнитные наночастицы также были прикреплены к внешней стороне робота, чтобы тот мог перемещаться в нужное место по магнитным полям. Предварительно были проведены тесты на биосовместимость магнитных свойств и нервных клеток, которые завершились успешно.

Затем микроробота поместили в участок ткани гиппокампа мыши. Посредством иммунофлюоресцентного анализа удалось увидеть, что клетки в микророботе и клетки в срезе ткани гиппокампа были структурно связаны. Чтобы определить, способны ли новые клетки правильно функционировать ученые применили матрицу микроэлектродов (MEA). Выяснилось, что импульсы клеток распространяются через нервные клетки в пределах участка ткани гиппокампа. Предполагается что разработка может использоваться для точечного лечения неврологических расстройств и в клеточной терапии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Над администрацией Артемовска подняли флаг России
Ленинградский губернатор пообещал ответ на гибель военкора Татарского
Найдены новые доказательства препятствования Трампа расследованию
Звезда «Русалочки» снялась в бикини в честь 23-летия
Россиян обяжут пускать в квартиры коммунальщиков
Во Франции заявили о пощечине для хотевшего «обрушить» Россию министра
В США сошли с рельсов 25 вагонов с пивом
Эндокринолог перечислила противопоказания к популярным диетам
Генерал ВСУ заявил о неспособности НАТО помочь Украине
Молдавию назвали «самой несчастной» страной в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.