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19:00, 3 апреля 2023Россия

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о выводе российских войск

Депутат Госдумы Шеремет назвал слова Зеленского о выводе войск России пьяным угаром

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Требования Владимира Зеленского к российской армии покинуть новые регионы «напоминают пьяный угар». Так на слова президента Украины отреагировал депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Его слова в понедельник, 3 апреля, приводит РИА Новости.

Ранее украинский лидер, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил журналистам, что российские военнослужащие будут уничтожены, если не уйдут с территорий, которые Украина считает своими.

По мнению Шеремета, ни о каком выводе войск речи быть не может. «Россия не только защитит территории своих новых субъектов, но и освободит от националистов новые регионы Украины. Поэтому свои ультиматумы, которые больше напоминают пьяный угар, Зеленский пусть оставить при себе», — заявил парламентарий.

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Ранее на угрозы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов словами «Ждем. Встретим. Похороним».

В феврале Зеленский заявил, что Украина вернет контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что Киев может «отклонить российские удары».

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Евгения Куликова
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