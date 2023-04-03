В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о выводе российских войск

Депутат Госдумы Шеремет назвал слова Зеленского о выводе войск России пьяным угаром

Требования Владимира Зеленского к российской армии покинуть новые регионы «напоминают пьяный угар». Так на слова президента Украины отреагировал депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Его слова в понедельник, 3 апреля, приводит РИА Новости.

Ранее украинский лидер, комментируя подготовку к контрнаступлению, заявил журналистам, что российские военнослужащие будут уничтожены, если не уйдут с территорий, которые Украина считает своими.

По мнению Шеремета, ни о каком выводе войск речи быть не может. «Россия не только защитит территории своих новых субъектов, но и освободит от националистов новые регионы Украины. Поэтому свои ультиматумы, которые больше напоминают пьяный угар, Зеленский пусть оставить при себе», — заявил парламентарий.

Ранее на угрозы наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов словами «Ждем. Встретим. Похороним».

В феврале Зеленский заявил, что Украина вернет контроль над утраченными территориями. Он выразил уверенность, что Киев может «отклонить российские удары».