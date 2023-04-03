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21:24, 3 апреля 2023Мир

США заявили о попытках добиться освобождения Гершковича в России

Белый дом заявил о попытках добиться освобождения Гершковича в России
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Reuters

США упорно добиваются выдачи журналиста Эвана Гершковича, задержанного по подозрению в шпионаже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил Кирби, госсекретарь Энтони Блинкен побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу американца. «Мы ясно дали понять, что осуждаем задержание и хотим его скорейшего возвращения», — подчеркнул он.

По словам Кирби, Вашингтон будет пытаться освободить журналиста в США. «Мы хотим вернуть его домой и использовать возможности для достижения результатов с россиянами», — подчеркнул он.

30 марта корреспондент американской газеты The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге. ФСБ подозревает его в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности. Там сочли, что он действовал по заданию США.

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Марина Совина
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