США заявили о попытках добиться освобождения Гершковича в России

Белый дом заявил о попытках добиться освобождения Гершковича в России

США упорно добиваются выдачи журналиста Эвана Гершковича, задержанного по подозрению в шпионаже, заявил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил Кирби, госсекретарь Энтони Блинкен побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу американца. «Мы ясно дали понять, что осуждаем задержание и хотим его скорейшего возвращения», — подчеркнул он.

По словам Кирби, Вашингтон будет пытаться освободить журналиста в США. «Мы хотим вернуть его домой и использовать возможности для достижения результатов с россиянами», — подчеркнул он.

30 марта корреспондент американской газеты The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге. ФСБ подозревает его в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности. Там сочли, что он действовал по заданию США.